Raízes políticas encerram campanha de Ana Gomes

A socialista Ana Gomes começou o último dia de campanha em Viana do Castelo, onde mostrou confiança de que os portugueses se mobilizarão neste domingo para votar nas eleições presidenciais. A antiga eurodeputada recuperou ainda a memória de nomes de peso do PS para afirmar a veia socialista da candidatura, relembrando nomes como Mário Soares, Salgado Zenha, Maria Barroso, Manuel Alegre, Jorge Sampaio e António Guterres.



Ao contrário do que o CM escreveu, o encontro com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, teve lugar esta sexta-feira e não na quinta-feira, numa sessão online já a partir de Lisboa. O governante agradeceu à candidata o facto de não ter deixado os socialistas sozinhos e elogiou a coragem da ex-eurodeputada por não se coibir de enfrentar os que têm mandado no País. O ministro das Infraestruturas sublinhou depois a importância do Serviço Nacional de Saúde na pandemia e a necessidade de o futuro olhar para as questões laborais.

