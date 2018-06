Rajoy admite derrota mesmo antes de moção de censura ser aprovada

Pedro Sánchez, líder do PSOE, deverá ser eleito como novo chefe de Governo.

O ainda chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, faltou esta sexta-feira de manhã ao início do debate sobre a moção de censura contra o seu Governo que deverá ser aprovada pela maioria absoluta de deputados, numa sessão que já começou no parlamento espanhol.



O governante reconheceu que está prestes a ser afastado do poder com a vitória da moção de censura contra o seu executivo, tendo mesmo já felicitado o líder socialista, Pedro Sánchez, que o deverá substituir.

"Podemos presumir que a moção de censura será adotada, tendo como consequência que Pedro Sánchez será o novo presidente do Governo", admitiu Rajoy no curto discurso que fez quando chegou ao parlamento espanhol, depois de ter faltado ao início do debate sobre essa moção.

Rajoy quis ser "o primeiro a felicitar" o líder do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), apesar de não concordar com "o que fez".

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, que apresentou a moção de censura apesar de apenas ter 84 dos 350 membros da assembleia deverá ser eleito como novo chefe de Governo, tomando posse nos próximos dias.

Os discursos que estão a ser feitos no início desta sessão confirmam que todos já dão como único cenário que o PP (Partido Popular, direita) vai ser afastado.