Ramalho Eanes aceita presidir à Comissão Nacional das comemorações dos 50 anos

O antigo chefe de Estado Ramalho Eanes vai presidir à Comissão Nacional das comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril, aceitando assim o convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a página oficial da Presidência da República, foi publicada na sexta-feira, em Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros relativa às "Comemorações do 50.º aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974".

"O Presidente da República convidou para presidir à respetiva Comissão Nacional o General António Ramalho Eanes que aceitou", pode ler-se.