Ramalho Eanes apoia manifesto de Pedro Duarte em oposição a Rui Rio

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes manifestou este domingo o seu apoio à iniciativa de Pedro Duarte através de uma mensagem enviada ao ex-deputado do PSD.Segundo apurou oo general escreveu um email em que diz: "O Manifesto X merece o meu apoio pelo propósito cívico, pela estratégia de reflexão, que mobiliza gente jovem, diversa e competente, e, também, por promover uma agenda abrangente de «responsabilidade social»".Pedro Duarte apresenta esta segunda-feira o Manifesto X no Cais Rocha de Conde Óbidos, em Lisboa. O Manifesto, que conta com o apoio de uma série de figuras públicas, vai apresentar 10 metas para os próximos 10 anos, em setores tão variados como a Cultura, o Serviço Nacional de Saúde, a Economia e a Defesa. Pedro Duarte assumiu este movimento como uma "iniciativa cívica de pessoas independentes que se disponibilizaram para pensar o País".O autor desta iniciativa não se revê na tese da "crise da direita", preferindo antes defender que é "o passado que está em crise", mas defende que "os partidos precisam de uma urgente atualização a todos os níveis".