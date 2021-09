Rangel acusa Costa de usar bazuca para fazer campanha autárquica

"[O Plano de Recuperação e Resiliência] Não é para ser usado como arma de campanha eleitoral, como está a fazer agora todos os dias o primeiro-ministro português", disse o eurodeputado do PSD, durante o debate do estado da União Europeia, em Estrasburgo.





Leia também Governo acusa PSD de usar instituições europeias como "palco de política interna" Rangel acrescentou que "é muito importante o controlo da aplicação dos fundos para saber se são bem gastos".

A presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, esteve presente a ouvir a intervenção do eurodeputado social-democrata, que insistiu no mau uso dos fundos europeus em Portugal.





ão é para pagar as despesas correntes do orçamento, como em parte está a acontecer em alguns países, incluindo no meu", atirou.

O eurodeputado Paulo Rangel acusou, esta quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa de usar a bazuca europeiapara fazer campanha para as eleições autárquicas."N