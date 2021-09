O eurodeputado e putativo sucessor de Rui Rio na liderança do PSD, Paulo Rangel, entrou esta quarta-feira em campanha ao ataque ao Governo. A partir da cidade francesa de Estrasburgo, num debate sobre o estado da União Europeia, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen a ouvir, Rangel acusou António Costa de fazer “campanha todos os dias” com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).