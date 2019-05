Rangel critica posições do PS e Marques agradece a Passos

O antepenúltimo dia de campanha para as Europeias ficou marcado pelas críticas do PSD aos vários posicionamentos políticos do PS. À esquerda, Pedro Marques agradeceu o regresso de Passos e Portas à política, por lhe facilitarem a campanha, e pela primeira vez atirou farpas aos parceiros à esquerda, PCP e BE.De manhã, em Tondela, o cabeça de lista social-democrata lembrou os "dois amores" do atual primeiro-ministro. "Quando vejo António Costa em Portugal a ligar-se à geringonça e em Bruxelas a piscar o olho, a dar abraços e beijinhos aos liberais, só me ocorre uma velha canção popular: António Costa tem dois amores."À tarde, já com o líder Rui Rio ao lado, Paulo Rangel esteve em Mira, em plena praia, à conversa com os pescadores de arte xávega. Num inusitado fato e gravata, ambos ouviram as queixas dos homens do mar.Mas o momento mais curioso aconteceu quando duas mulheres, que estavam no areal, confundiram Rui Rio com Pedro Santana Lopes, do Aliança. "Ficámos cheias de pena quando aconteceu aquele negócio do acidente", disse uma das mulheres, que foi corrigida pela campanha, meio embaraçada. "Não foi este senhor", disseram prontamente.Já o socialista Pedro Marques esteve ontem no Montijo, onde garantiu que a entrada em cena dos ex-presidentes do PSD, Passos Coelho, e do CDS, Paulo Portas, na campanha lhe facilitaram a vida.Pedro Marques acusou ainda PCP e BE de ignorarem as consequências de Portugal fora do euro. "À nossa esquerda havia quem dissesse ‘rasguem os compromissos com a Europa, não cumpram os tratados orçamentais’. O PS é o guardião da responsabilidade orçamental", lembrou num almoço.O maior mercado diário de frutas e legumes ao ar livre do País, nas Caldas da Rainha, foi escolhido por Paulo Sande.O cabeça de lista do Aliança vincou a ideia de que um novo partido traz frescura à política e mostrou-se convicto de que vai eleger "pelo menos dois eurodeputados", o que não considerou ser "uma fasquia elevada"."É perfeitamente atingível", assumiu. A caravana do Aliança acabou por se cruzar com a do CDS-PP. Sande trocou um abraço com Nuno Melo.O cabeça de lista da CDU, João Ferreira, foi ontem à Baixa da Banheira, onde se insurgiu "contra um terminal aéreo no Montijo", devido ao "impacto negativo para as populações".Defendeu antes um novo aeroporto em Alcochete. Depois, no Seixal, teve o apoio do líder parlamentar, João Oliveira.O candidato do Partido Democrático Republicano (PDR), Marinho e Pinto, instou os madeirenses a irem votar no domingo porque a UE corre o risco de desmoronar-se."O importante, mais do que votar no PDR ou noutro partido, é votar, porque a Europa está ameaçada porque, pela primeira vez na sua história, há sinais de riscos de poder desmoronar-se", disse o também eurodeputado numa ação política no Funchal.