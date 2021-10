Rangel diz que não pretende "criar tricas e insinuações" e está concentrado em vencer eleições internas do PSD

Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, disse este sábado que está "concentrado nas eleições do PSD e em vencê-las" não querendo assim comentar "calendários das eleições legislativas".Em declarações aos jornalistas, o candidato diz que não pretender "criar tricas e insinuações" com Rui Rio e garante que os portugueses podem contar com ele para criar um "programa para que Portugal possa recuperar economicamente"."Vale a pena apostar na economia do interior", disse ainda este sábado, dia em que se encontra de visita à Feira da Castanha em Sernancelhe.Paulo Rangel concluiu dizendo que não existe um "divórcio", mas sim "uma convergência entre a candidatura às internas e depois uma possível candidatura às legislativas."