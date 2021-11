Rangel diz que país precisa de "uma Justiça rápida" em vez de reforma

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel defendeu este domingo que, em vez de uma reforma da Justiça, o país precisa de "uma Justiça rápida", reiterando que se ganhar as eleições será "uma alternativa clara" ao PS.

"Nós temos de tornar a Justiça célere. O PSD fala muitas vezes na reforma da Justiça, mas meus caros amigos, aí eu discordo completamente do meu adversário interno", afirmou Paulo Rangel numa sessão com militantes, na Guarda.

E prosseguiu: "A reforma da Justiça que nós precisamos não é a reforma dos Conselhos Superiores do Ministério Público ou do Conselho Superior da Magistratura. Não é essa. A reforma que nós precisamos é ter uma justiça rápida. Que as empresas não esperem oito, nove, dez anos por uma decisão sobre impostos. Que as empresas não esperem oito, nove, dez anos, ou os particulares ou a administração, por decisões dos Tribunais Administrativos. Que uma insolvência não leve quatro ou cinco anos".