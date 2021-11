Rangel e Melo tentam fintar Rio e 'Chicão'

O cessar-fogo à direita está longe do fim. De um lado e do outro da barricada, os líderes do PSD, Rui Rio, e do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, e respetivos adversários internos, Paulo Rangel e Nuno Melo, jogam todos os trunfos para serem os candidatos a primeiro-ministro.Diante da teórica vantagem que Rio e ‘Chicão’ podem colher com a proximidade das disputas internas e a data das Legislativas, as tropas de Rangel, candidato à liderança do PSD, e de Melo, na corrida à presidência do CDS, tentam fintar os respetivos presidentes do partido e antecipar as eleições internas, esvaziando assim os argumentos dos seus líderes de que os partidos não podem entrar na corrida eleitoral envoltos em lutas internas.