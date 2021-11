Rangel não põe "carro à frente dos bois" e fará listas de deputados "a seu tempo"

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel afirmou esta segunda-feira não colocar "o carro à frente dos bois" e que "há tempo" depois das eleições internas para a liderança do PSD para fazer as "operações necessárias para as legislativas".

"Depois do dia 27 de novembro há, pelo menos, 23 dias, para preparar as listas [de candidatos a deputados à Assembleia da República]. Há tempo para pensar. Cada coisa em seu tempo. Não vamos pôr o carro à frente dos bois", afirmou o candidato à chegada a uma sessão com militantes, em Viana do Castelo.

Questionado pelos jornalistas sobre o cronograma da atual direção do PSD para a elaboração das listas de candidatos a deputados à Assembleia da República, Rangel disse que "quem está preocupado é que já está a estabelecer cronogramas antes do tempo".