O único cenário para o candidato à liderança do PSD Paulo Rangel é vencer as diretas do dia 27 deste mês frente ao atual presidente Rui Rio e alcançar "uma maioria absoluta" ou "uma maioria estável com o contributo do CDS e Iniciativa Liberal", nas próximas Legislativas, garantiu ontem o eurodeputado em entrevista à CMTV.