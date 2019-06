Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE

O eurodeputado Paulo Rangel (PSD) foi esta quarta-feira reeleito como vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu (PE) para um terceiro mandato, mantendo-se Manfred Weber como presidente, segundo um comunicado.

Rangel foi esta quarta-feira reconduzido numa das 10 vice-presidências do PPE, sendo este o seu terceiro mandato no grupo parlamentar.

O eurodeputado alemão Manfred Weber foi reconduzido na presidência do grupo, contando como vice-presidentes, para além de Paulo Rangel, Esteban González Pons (Espanha), Arnaud Danjean (França), Ewa Kopacz (Polónia), Andrey Kovatchev (Bulgária), Esther de Lange (Holanda), Mairead McGuinness (Irlanda), Evangelos Meimarakis (Grécia), Siegfried Muresan (Roménia) e Dubravka Suica (Croácia).