Recandidato do PSD em Santarém ouviu queixas e pedidos no mercado de Pernes

O recandidato do PSD à presidência da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves , ouviu esta sexta-feira queixas e pedidos no mercado semanal de Pernes, freguesia que o partido quer conquistar pela primeira vez nas eleições do próximo dia 26.

"Espero que, desta vez, esta freguesia de Pernes seja PSD, porque, efetivamente, tem uma lista fantástica, de gente até de vários quadrantes políticos, de várias especificidades técnicas e vários currículos, uma mais-valia para que Pernes possa definitivamente mudar para o PSD e que seja uma freguesia de futuro", disse Ricardo Gonçalves à Lusa.

Numa visita às várias bancas do mercado, na qual se foi cruzando com as comitivas dos outros partidos, já que PS, CDU, BE e CDS andaram igualmente em campanha pelo largo que acolhe a feira de Pernes, o candidato social-democrata a um terceiro mandato à frente da Câmara de Santarém foi distribuindo beijinhos e cumprimentos, ouviu preocupações e pedidos, uns que se apressou a encaminhar para resolução e outros que foi explicando não estarem nas mãos do município.

"Estar com as pessoas é das melhores coisas que temos. A política é isso mesmo. Estar com as pessoas, ouvir as pessoas e ir ao encontro das expectativas, do que são as necessidades das pessoas (...). É revigorante estar com as pessoas e perceber que as pessoas estão connosco e gostam da nossa presença", disse, salientando que é presença habitual nos mercados do concelho, pelo que as pessoas o "conhecem".

Questionado por alguns pernenses sobre obras que tardam na freguesia, Ricardo Gonçalves foi assegurando que tem aqui vários projetos "que estão em andamento" e que estão inscritos "vários milhões nos orçamentos para os próximos anos".

Referiu que o empréstimo para a construção do pavilhão está aprovado, estando o concurso a ser lançado, e que, graças a um protocolo com o Ministério do Ambiente, há dinheiro para requalificar o rio Alviela, desde Vaqueiros até Pernes, bem como irá avançar a requalificação do Mouchão de Pernes.

À vendedora que lhe perguntou como, caso vença, irá o candidato à freguesia, Sérgio Tormenta, resolver a elevada dívida à Águas de Santarém, que "impede o desenvolvimento de Pernes", Ricardo Gonçalves assegurou que "há maneiras de resolver" um problema gerado na "gestão passada de um executivo de uma cor partidária (CDU) e que, a que entrou a seguir (PS), porque precisava dessa força partidária, nunca teve a preocupação de resolver".

"Levo algumas ideias, porque as pessoas acabam por nos dizer das necessidades que têm identificadas. Também levamos algumas preocupações, porque há sempre coisas que correm menos bem em algumas situações e na vida das pessoas", disse.

Passada a comitiva, vão-se ouvindo desabafos, como "nesta altura toda a gente diz tudo e mais alguma coisa", e queixas, como a de que, no segundo confinamento da pandemia da covid-19, o mercado de Pernes "foi o primeiro a encerrar" na região, deixando as famílias "sem ganha-pão".

Pelas mãos de vendedores e compradores foram ficando exemplares do "jornal da campanha", com o título "Notícias para o Futuro", folhetos com os candidatos à freguesia e canetas cor de laranja.

À satisfação pela "grande recetividade", um dos candidatos à freguesia, que tem 1.300 eleitores inscritos para estas autárquicas, retorquiu, recomendando cautela, que aqui "há clubite muito complicada".

O atual presidente do município escalabitano, Ricardo Gonçalves (PSD), concorre a um terceiro mandato, candidatando-se, ainda, à presidência da Câmara de Santarém, nas eleições do próximo dia 26, o socialista Manuel Afonso, a bloquista Fabíola Cardoso, o comunista André Gomes, pela CDU, o dirigente do Chega Pedro Frazão, o técnico de recursos humanos Alexandre Paulo (CDS-PP), a docente de informática e robótica Rita Lopes (PAN) e o gestor de produto Marcos Gomes (IL).