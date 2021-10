O tabu está desfeito. Apesar da derrota no conselho nacional, o atual presidente do PSD, Rui Rio, decidiu esta terça-feira avançar com a recandidatura à liderança do partido, “depois de uma reflexão aprofundada”.O anúncio, assinado pelo ‘vice’ de Rio, Salvador Malheiro, e sem informação quanto ao momento da apresentação da recandidatura, surpreendeu as tropas de Rio e de Rangel.