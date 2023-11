Se Fernando Medina errou nas contas foi por excesso. Com efeito, ao inscrever no Orçamento para este ano uma subida das receitas de IRS de 0,3%, o ministro das Finanças estaria longe de imaginar que, até setembro, a receita efetiva teria crescido 12,1%, mais 4000% do que o inicialmente previsto. Com efeito, a receita fiscal total do Estado ascendeu a 42,9 mil milhões de euros até setembro, subindo 7,7% de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).









Em termos acumulados, nestes primeiros nove meses do ano, a receita fiscal subiu mais de 3 mil milhões de euros face ao valor observado no mesmo mês do ano passado. “Em termos acumulados, a receita fiscal apresenta um crescimento de 7,7% (3057,9 milhões de euros), influenciada, em parte, pela prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS (32,5 milhões de euros) e de IRC (6 milhões de euros) em setembro de 2022”, refere a DGO.

Já ao nível do excedente, as contas do Estado registaram “um excedente orçamental ajustado de 7,2 mil milhões de euros até setembro, uma melhoria de 1,6 mil milhões de euros face ao mesmo período do ano passado”, anunciaram as Finanças. Os pagamentos em atraso fixaram-se nos 964,6 milhões de euros até setembro, um agravamento em 54,8 milhões.