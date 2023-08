Uma coleta fiscal recorde está a encher os cofres do Estado. Segundo a execução orçamental até junho, divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Fisco cobrou na primeira metade do ano 25,2 mil milhões de euros, uma subida de 8,9%, o que equivale a mais 11,4 milhões de euros por dia.









