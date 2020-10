Recibos verdes com perdas arriscam ficar fora do apoio no OE 2021

Afinal, ao contrário dos trabalhadores por conta de outrem que percam rendimentos no âmbito da pandemia, os recibos verdes vão estar sujeitos à chamada condição de recurso para terem acesso ao novo apoio extraordinário ao rendimento. A resposta foi enviada pelo Governo às dúvidas levantadas pelo BE.









Com a aplicação da condição de acesso, muitos trabalhadores independentes que até dezembro recebam o equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS) – 438,81 euros –, a partir de janeiro arriscam ficar sem apoio.

No caso de um casal em que um dos membros do agregado é recibo verde com perda de rendimentos e o outro tem um salário a rondar os 860 euros, a aplicação da condição de recurso deixa-o fora da nova prestação social, já que o rendimento do cônjuge o atira para um valor de 506€, acima do limiar da pobreza que serve de referência à prestação (502€). As dúvidas sobre a forma como o Governo pretendia alargar o apoio extraordinário surgiu depois de o ministro das Finanças, o secretário de Estado da Segurança Social e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares terem manifestado posições distintas na reunião com o BE, que hoje se reúne em mesa nacional e deverá anunciar o voto contra o Orçamento do Estado.





Quanto ao PCP, o primeiro-ministro veio dizer que considera um “excelente indicador” a decisão dos comunistas de se absterem na votação na generalidade, depois de o Governo ter aceitado subir as pensões mais baixas a 1 de janeiro. À tarde, Jerónimo de Sousa clarificou a posição do PCP: “A abstenção que anunciámos nesta fase da discussão permite, apenas e só, passar a outra fase da discussão”, uma vez que as aproximações são “parcelares e limitadas”.



Adão admite voto após desculpas e PSD ‘corrige-o’

O líder parlamentar do PSD disse ao ‘Expresso’ que o partido viabilizaria o OE se Costa pedisse desculpa. "Ou ele se contradiz e pede desculpas e - e aí talvez as coisas pudessem ser reequacionadas" ou "temos uma linha vermelha". Costa sugeriu em agosto que no dia em que precisasse do PSD o Governo caía. O PSD veio esclarecer que Adão Silva não quis transmitir tal ideia, pois "isso significaria que o PSD determinava votos por estados de alma".