Recorde de propostas põe em causa Orçamento de Estado para 2019

As 995 propostas de alteração apresentadas preocupam o Presidente da República.

Por Janete Frazão | 01:30

O alerta surgiu este sábado da boca do próprio Presidente da República: "Receio que haja um atraso na redação final". Marcelo Rebelo de Sousa reagia assim ao facto de os vários grupos parlamentares terem apresentado mais de 900 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2019.



O Chefe de Estado, que falava no final da 26ª Cimeira Ibero-Americana, em Antígua (Guatemala), fez questão de lembrar que, "com menos 300 [propostas], a redação final foi complicada no ano passado e quase que chegou ao Natal".



E acrescentou: "Mas depende da votação e da aceitação ou rejeição das propostas e, depois, da conciliação em termos de redação". Marcelo realçou que, "da ótica de quem tem de promulgar, o que preocupa é o prazo de promulgação", prazo esse que é de 20 dias.



Os grupos parlamentares apresentaram até sexta-feira, dia em que terminou o prazo, 995 propostas. Curiosamente, o Bloco de Esquerda e o PCP, parceiros de ‘geringonça’, foram os partidos que apresentaram mais alterações . Os bloquistas assinam um total de 197 propostas e o PCP 183. Já o PSD deu entrada com 171, o CDS-PP 166, o PAN 129, o PS 106 e o Partido Os Verdes 43. No ano passado foram contabilizadas 707 alterações.



Certo é que, já a 16 de outubro, em Vouzela (Viseu), Marcelo Rebelo de Sousa alertou para a possibilidade de o OE ser contaminado pelo "clima eleitoral", tendo em contas as legislativas do próximo ano.



A votação final global do OE para 2019 será no dia 29 de novembro. Ainda antes, após o debate na especialidade, haverá votações em plenário nos dias 26, 27 e 28 de novembro.



O presidente do PSD desvalorizou o número de propostas, considerando que a situação mostra "vitalidade" dos deputados. "Espero é que as que visem apenas conquistar simpatias eleitorais sejam uma minoria", disse.



SAIBA MAIS

20 dias é o prazo estabelecido na Constituição, contados da receção de qualquer decreto da Assembleia da República, para o Presidente da República promulgar o diploma ou exercer o seu direito de veto. Para pedir a fiscalização ao TC, tem 8 dias.



Últimas legislativas

Em 2014, ano que antecedeu as últimas legislativas, os partidos apresentaram pouco mais de 400 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2015. O Parlamento aprovou apenas uma: do BE, para proteger as vítimas de violência.