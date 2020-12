Treze anos depois, Portugal volta a assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE), no arranque de 2021, com portas escancaradas ao brilharete. Pôr a bazuca europeia em marcha, que irá despejar 1,8 biliões de euros na economia dos 27 Estados-membros nos próximos anos, é agora a principal missão do Governo português nos comandos do Conselho da UE.





