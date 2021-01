Rede Unitária Antifascista convoca protesto contra participação de Marine Le Pen na campanha de André Ventura

A Rede Unitária Antifascista convocou, nas redes sociais, uma manifestação contra a presença de Marine Le Pen na campanha presidencial de André Ventura para o próximo domingo, dia 10 de janeiro, em Lisboa. A "receção antifascista a Marine Le Pen" está agendada para as 15 horas, no Largo Camões.



A líder da extrema-direita francesa chega à capital na sexta-feira e deverá participar numa iniciativa ao lado de André Ventura no sábado, antes do arranque oficial da campanha para as presidenciais.





No evento criado na rede social Facebook, o grupo Antifascista sublinha: "Sabemos que estas presidenciais de 2021 vão ser usadas pela extrema-direita como ferramenta para dar mais alcance aos seus ideais fascistas. Por isso, acreditamos que urge barrar o crescimento da extrema-direita em Portugal e no mundo e impedir a normalização dos discursos populistas e fascistas que se aproveitam das desigualdades e do preconceito para enganar milhares de pessoas, virando trabalhadores contra trabalhadores."No Facebook, o protesto conta com cerca de uma centena de confirmações e mais de 600 interessados.A Rede Unitária Antifascista, anteriormente conhecida como Frente Unitária Antifascista, surgiu "como resposta ao crescimento da ideologia da extrema-direita" e assume-se como uma plataforma de combate à "exploração, discriminação e opressão resultantes do sistema capitalista", pode ler-se no site oficial.