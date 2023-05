Muitos contribuintes foram surpreendidos pela anulação das transferências bancárias, e substituição por cheque, no reembolso do IRS. Ao CM, fonte da Autoridade Tributária esclareceu que se tratou de um “constrangimento técnico pontual” que abrangeu apenas as ordens de pagamento de dia 21 de abril.



Os contribuintes começaram a verificar que a transferência do reembolso do IRS, no Portal das Finanças, estava dada como “rejeitada”, constando o pagamento por cheque como “criado”.









Ver comentários