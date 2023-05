O reforço de 15 euros mensais no abono de família, aprovado em março em Conselho de Ministros e que integra o mais recente pacote de medidas de apoio às pessoas mais vulneráveis, começou a ser pago na terça-feira, com retroativos.



São 45 euros (15 euros por mês pagos trimestralmente) que começaram a chegar “a cerca de um milhão e cem mil crianças em Portugal” na terça-feira, confirmou no início da semana a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.









Ver comentários