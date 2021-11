Reforço no uso de máscara e testagem: Lacerda Sales antecipa medidas para travar avanço da pandemia

O Secretário de Estado António Lacerda Sales disse esta quarta-feira que se encontra a "aguardar" pela reunião do Infarmed na próxima sexta-feira e que só "depois se tomam decisões políticas".Quando questionado sobre a possibilidade de Portugal regressar ao estado de emergência, Lacerda Sales preferiu não comentar, mas garante que o reforço do uso de marcara e da testagem será "natural".António Lacerda Sales pretende passar uma "mensagem de cautela e prevenção", uma vez que apesar do aumento de casos de Covid-19, a vacinação permanece "um sucesso"."Vamos continuar a vacinar e ter sucesso assim", vincou o Secretário de Estado.