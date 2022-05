A Inter-reformados, da CGTP, e a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos declararam emergência social e voltaram às ruas para reclamar o aumento das pensões, visto que a subida de janeiro já foi “sugada” pela inflação.As concentrações estenderam-se a Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro. E as exigências foram muitas: travar a subida dos preços dos bens essenciais, aumentar salários e pensões, e conseguir melhor acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Os sindicatos alegam que, depois da pandemia e com a inflação, as pensões estão desfasadas da realidade.