As reformas antecipadas vão ter, no próximo ano, um corte de 15,8%, de acordo com a portaria publicada esta quinta-feira em ‘Diário da República’. O mesmo diploma fixa ainda a idade legal de reforma para 2025 em 66 anos e sete meses. Quer a idade quer a definição dos cortes nas pensões decorrem da esperança de vida aos 65 anos, calculada anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









