Reformas aumentam abaixo de 1% em 2020

Os reformados terão aumentos inferiores a 1% em 2020, tendo em conta a inflação, indicador usado para atualizar estas prestações, noticiou o ‘Negócios’.Com base nos dados publicados pelo INE e tendo em conta o valor da inflação de outubro, de 0,29%, é possível antecipar que 80% dos pensionistas terão, no próximo ano, aumentos em torno dos 0,8%, ou seja, acima da inflação, como já tinha afirmado em setembro o ex-ministro do Trabalho, Vieira da Silva. Mas, nessa altura, o ex-governante perspetivava um aumento superior das pensões nos próximos dois anos, de cerca de 2%, o que não é previsível que aconteça.Os reformados com pensões mais altas serão os mais penalizados. Os pensionistas que recebam acima de seis IAS (cerca de 2635,5 euros) terão um aumento de apenas 0,25 pontos percentuais, abaixo da inflação, perdendo poder de compra.Os aumentos previstos para 2020 ficam bastante aquém das atualizações alcançadas em 2018 e 2019, quando as pensões mais baixas (até dois IAS) subiram 1,8% e 1,6%, respetivamente.Bloco e PCP vão bater-se por um novo aumento extraordinário das pensões no próximo ano para compensar o baixo crescimento das reformas. Contudo, o programa do Governo não contempla essa medida, comprometendo-se apenas com a atualização automática das pensões.Os salários dos funcionários públicos vão crescer ainda menos do que as pensões. Segundo o ministro das Finanças, Mário Centeno, a massa salarial irá crescer em linha com a inflação, enquanto as pensões ficarão acima desse indicador.Centeno inscreveu 200 milhões de euros para aumentos salariais no esboço orçamental para 2020, mas não revelou, em concreto, o bónus que cada trabalhador do Estado terá na sua folha de vencimento.Euros é o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em 2019, o que significa um aumento de 6,86 euros relativamente ao ano passado, quando estava fixado em 428,90 euros.Resulta da combinação da média da inflação sem habitação nos últimos 12 meses em novembro e a evolução do PIB nos últimos dois anos. A fórmula é mais generosa desde 2016 e passou a garantir a todos os que têm pensões inferiores a dois IAS um bónus de 0,5 pontos sobre a inflação registada.