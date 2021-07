Regime geral do bem-estar animal até ao fim do ano, garante ministro do Ambiente

O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, assegurou esta sexta-feira que o regime geral de bem-estar dos animais de companhia está pronto até final do ano.

Ainda este mês, acrescentou o ministro, será aberto um aviso para a Rede Nacional de Respostas para acolhimento temporário de animais, um programa que tem na totalidade sete milhões de euros.

O Regime Geral e a Rede Nacional fazem parte de 10 iniciativas sobre o bem-estar animal, que foram anunciadas pelo Governo em março, quando da transferência de competências em matéria do bem-estar dos animais de companhia do Ministério da Agricultura para a tutela do Ministério do Ambiente.