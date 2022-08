Regresso "complicado" de bloco de Emmanuel Macron à Assembleia Nacional francesa

A nova configuração política francesa, onde Emmanuel Macron perdeu a maioria parlamentar, fez adiar o regresso da sessão legislativa, que deveria começar em setembro, e os analistas esperam que o Parlamento produza menos leis e mais demoradamente.

Alain Laquièze, professor de Direito Público na Universidade Paris Descartes, disse à Lusa que "a lógica mostra que teremos menos textos adotados nos próximos meses em comparação a outros inícios de legislatura" e que estes "serão mais curtos, porque quanto mais artigos, mais alterações apresentadas pela oposição"

"Apenas com adoção [parlamentar] forçada [pelo presidente] para um texto, além do orçamento, vai ser complicado para o Governo", disse o especialista em Direito Constitucional e no parlamentarismo francês.