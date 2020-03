Regresso de Pedro Passos Coelho à vida pública com elogios de Portas

É a primeira aparição pública de Pedro Passos Coelho desde que a mulher, Laura Ferreira, morreu, com rasgados elogios de Paulo Portas e aplausos da plateia. Esta quarta-feira, o ex-primeiro-ministro assistiu ao arranque do segundo dia da convenção organizada pelo Movimento Europa e Liberdade na Culturgest, em Lisboa.No palco, o ex-líder do CDS saudou Passos lembrando os períodos conturbados da troika: "Não posso deixar de dar uma palavra ao meu amigo Pedro Passos Coelho, a quem o País muito deve."A presença do antigo primeiro-ministro alimentou a esperança de um líder para uma "federação das direitas", como lhe chamou Miguel Morgado, que foi adjunto de Passos Coelho. O repto acabaria por ser lançado pelas redes sociais, na aplicação da conferência, lida pelo moderador do debate.Morgado não escondeu a "admiração" por Passos Coelho, mas não respondeu diretamente à questão, ao dizer que o antigo primeiro-ministro está neste momento "a fazer a sua vida". E à saída, Passos foi claro: "Estou fora da vida política."O líder do Chega, André Ventura, que também homenageou o antigo chefe de governo, rejeitou contudo participar numa união das direitas.Durante a intervenção, o antigo líder do CDS, Paulo Portas, acusou o atual Executivo de "governar para os likes" e de perder o foco no essencial.Sem se referir à Covid-19, Portas alertou para os impactos mundiais de uma crise na China: "Se houver uma constipação na Ásia, o Mundo gripa."Ventura quer que o Chega seja maioritário no Alentejo. "O PCP vai ficar tão reduzido, que quando olhar para trás nem vai perceber o que aconteceu", disse.