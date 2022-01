Reino Unido desafiado a duplicar investimento em África até 2027

A Secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), Vera Songwe, desafiou esta quinta-feira o Reino Unido a duplicar o investimento em África nos próximos cinco anos, pressionando o primeiro-ministro, Boris Johnson, a apostar mais no continente.

Na sessão de abertura da Conferência de Investimento do Reino Unido em África, a decorrer esta quinta-feira pela Internet, a economista dos Camarões lamentou que o Investimento Direto Estrangeiro britânico em África "continue frustrantemente baixo", representando 3% do total do IDE em África desde 2009.

"Isto não é sustentável. E não contribui para um relacionamento forte do Reino Unido com a África", afirmou, defendendo que a Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA) representa uma oportunidade para duplicar o investimento britânico para 6% do total de IDE em África até 2027.