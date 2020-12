PS, PSD, BE e PCP chumbaram esta terça-feira a suspensão e substituição temporária do deputado único do Chega, André Ventura, para se dedicar à campanha eleitoral para as presidenciais, contrariando o parecer favorável do deputado do CDS João Almeida. Aos centristas, juntaram-se o PAN e os socialistas Jorge Lacão, Isabel Oneto e José Mendes.









A comissão de Transparência volta a reunir-se a 5 de janeiro para analisar novo parecer, desta vez a ser elaborado pelo PS. Para ser aprovado, o texto terá agora de ser desfavorável. Em causa está o Estatuto dos Deputados que só admite a suspensão do mandato por motivo de doença grave, licença de parentalidade e acusação criminal. Considerando a lei demasiado restritiva, o social-democrata André Coelho Lima anunciou que vai apresentar uma proposta de alteração ao Estatuto dos Deputados, para “permitir que, no futuro, deputados possam suspender o mandato para participar em campanhas eleitorais”.