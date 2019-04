Relações familiares no Governo provocam primeira demissão

Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, nomeou o primo para adjunto de gabinete em novembro de 2018.

16:59

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, nomeou o seu primo, Armindo dos Santos Alves, como adjunto de gabinete em novembro de 2018.



De acordo com o Observador, o ministério do Ambiente afastou o familiar do governante após ter sido confrontado pelo jornal, com fonte oficial a indicar que João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, "não sabia da existência desta relação familiar" e que, após análise da situação, "o adjunto Armindo Alves apresentou a sua demissão".



Em atualização