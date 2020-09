Remodelação governamental avança para mais secretários de Estado

Há mais nomes na calha para a remodelação que o primeiro-ministro, António Costa, irá fazer no Governo.Depois da anunciada saída do secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, que deverá candidatar-se à presidência da Comissão de Coordenação Regional do Algarve, também Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado adjunto do ministro das Infraestruturas, deverá sair e rumar ao Banco de Fomento, noticiou o ‘Público’.Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, estará também de saída, assim como Carlos Miguel, atual secretário de Estado para as Autarquias.