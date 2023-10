O Governo decidiu, tal como o CM tinha avançado, não travar o aumento das rendas, optando por apoiar os arrendatários. Nesse sentido, as rendas vão mesmo aumentar em 2024 o valor ditado pela inflação de agosto, ou seja, 6,94%. Para atenuar a subida, as famílias com rendimento até 38 632 euros (6.º escalão do IRS) e com uma taxa de esforço igual ou superior a 35% contam com um apoio que pode ir até aos 200 euros com um reforço de 4,96%.









