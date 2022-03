A repetição da votação no círculo eleitoral da Europa para a eleição da Assembleia da República, que decorreu no passado fim de semana, contou com a participação de 152 eleitores presenciais, mais 36 do que em janeiro passado.









Segundo a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, 152 eleitores votaram presencialmente em 34 embaixadas e postos consulares. Para esta votação presencial tinham-se inscrito previamente 400 eleitores.

Estes números revelam um aumento de votantes comparativamente à votação de janeiro, quando votaram 116 eleitores.





O número de eleitores inscritos no círculo da Europa é de 946 841. Os restantes poderão votar por correio. E é sobre estes últimos que Rui Rio, presidente do PSD, afirmou que “milhares de portugueses na Europa” não receberam a documentação necessária. Ao CM, o Ministério da Administração Interna garantiu que “os boletins foram todos enviados para as moradas nas bases de dados”. “Pode ter havido dificuldade nos Correios ou então pessoas que mudaram de morada e não atualizaram. Houve mesmo pessoas que não estavam em casa, os Correios deixaram aviso e as pessoas não foram levantar.”



Prazo







Os eleitores que votam por correio têm de incluir uma cópia do documento de identificação juntamente com o boletim de voto, os quais têm de chegar a Portugal até 23 de março.

Causa



A falta de uma cópia do documento de identificação em vários votos de emigrantes esteve na origem da repetição no círculo da Europa.





Anulação



Mais de 157 mil votos, 80% do total, foram anulados depois de serem misturados votos válidos com votos inválidos.