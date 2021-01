Repórteres de imagem e jornalistas abandonam conferência de imprensa de André Ventura e Marine Le Pen

O que era suposto ser uma conferência de imprensa do presidente do Chega e atual candidato à Presidência da República, André Ventura, com a líder nacionalista francesa, Marine Le Pen, terminou sem declarações depois de vários repórteres de imagem e jornalistas terem abandonado o local.



Em causa a falta de condições sanitárias no pequeno espaço onde decorreria a conferência, num hotel em Lisboa.

Portugal’s far-right party Chega organised a presser inside a tiny space in a hotel basement with no windows...during a pandemic. Journalists walked out. pic.twitter.com/XpReeKwtX7 — Catarina Demony (@CatarinaDemony) January 8, 2021

Uma correspondente da Agência Reuters em Portugal estava presente no local e captou o momento em que alguns jornalistas abandonaram o espaço.