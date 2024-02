Representante da Madeira vai consultar Presidente da República e toma decisão no final da próxima semana

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, vai consultar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a situação política na região, anunciando a sua decisão no final da próxima semana ou início da seguinte.

Ireneu Barreto falava aos jornalistas no Palácio de São Lourenço, no Funchal, depois de concluídas as audições aos nove partidos com assento parlamentar. Esta sexta-feira recebeu PS e PSD, na quinta-feira PCP, CDS-PP, Chega e Juntos Pelo Povo (JPP), e na quarta-feira BE, PAN e IL.

"Nesta situação muito complexa, cabe-me agora equacionar todas as opções que a Constituição prevê e decidir, em consciência, aquela que melhor defenda os superiores interesses dos madeirenses e porto-santenses, a autonomia regional e o regime democrático", afirmou.

Assim, acrescentou Ireneu Barreto, tendo em conta o poder de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, "torna-se indispensável" consultar o Presidente da República relativamente à avaliação que Marcelo Rebelo de Sousa está a efetuar da situação.

O representante da República vai pedir ao chefe de Estado que o receba na próxima semana, devendo anunciar uma decisão, "ponderados todos os dados disponíveis", no final da próxima semana ou, no máximo, no início da semana seguinte.

Ireneu Barreto reiterou que, "neste momento grave", procurou "encontrar uma solução para a atual crise" que tivesse "o menor impacto possível na situação económica e social da região".

"Procurei aliás que a demissão do atual Governo só tivesse acontecido após a aprovação do Orçamento, o que permitiria que os cidadãos, as empresas e a administração pública pudessem beneficiar de novas medidas previstas nesse diploma, nomeadamente em termos fiscais e de investimento público. Tal não foi possível", sustentou.

O representante da República ressalvou, porém, que a atual situação de um executivo em gestão "não prejudica a normal execução da despesa pública, nem a tomada de decisões necessárias inadiáveis e fundamentais para a boa gestão da coisa pública, nomeadamente ao nível de contratos e concursos públicos indispensáveis e urgentes, como são exemplo os atos de execução dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência".

"Assim, é indispensável que todos os que servem a causa pública, a população e os agentes económicos mantenham a serenidade, e continuem a trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa terra, com a plena convicção de que, nesta como noutras situações, o nosso regime democrático será capaz de encontrar as melhores soluções para o nosso futuro coletivo", acrescentou.

As audiências foram marcadas depois de, na segunda-feira, ter sido publicado o decreto de exoneração do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, que renunciou ao cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de corrupção na região.

Questionado se valerá a pena formar um novo Governo Regional, como pretende a coligação PSD/CDS-PP, evitando eleições antecipadas, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa lhe transmitir no encontro que avançará por esse caminho, o representante disse que terá de ponderar.

"É uma das opções que eu tenho de ponderar, se valerá a pena nomear um Governo para um mês, mas, como digo, todos os cenários estão em aberto", declarou.

A Madeira realizou eleições para a Assembleia Legislativa Regional em 24 de setembro, pelo que uma eventual dissolução pelo Presidente da República só poderá ocorrer depois de 24 de março, segundo a lei, que impede os parlamentos de serem dissolvidos durante seis meses após eleições.

A 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Dois dias mais tarde, Miguel Albuquerque, entretanto constituído arguido, renunciou ao cargo.

Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.