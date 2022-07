Reserva da Segurança Social dá para pagar ano e meio de pensões

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) dispõe de 23 mil milhões de euros, valor que, num cenário de ausência de receitas, daria para pagar ano e meio de pensões.Este valor corresponde a cerca de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) anual português e "a aproximadamente um ano e meio do gasto anual com pensões", disse esta quarta-feira o presidente do fundo, José Vidrago, numa audição parlamentar requerida pelo PSD sobre as verbas do FEFSS afetadas ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. "Estas referências têm estado a subir, por força quer de transferências acumuladas quer da rentabilidade do próprio FEFSS", disse, precisando que a rentabilidade média anual desde 1989 é próxima de 5%, incluindo no último triénio.Vidrago afirmou que a maioria do património do FEFSS, aproximadamente 66%, está investida em dívida "soberana e privada de elevada qualidade creditícia", 22% em ações, uma parcela inferior a 1% em vínculos imobiliários e os remanescentes cerca de 11% em instrumentos de liquidez utilizados, "essencialmente, para gerir o risco de taxa de juro da componente dívida".Do valor total do FEFSS, cerca de 54% resultam de transferências acumuladas e o remanescente, cerca de 46%, da capitalização desses montantes ao longo do tempo.O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) investiu em 2019 em três subfundos, mas agora, "dada a evolução das circunstâncias de mercado, e porque o FEFSS procura garantir um mínimo de retorno adequado, está a ser equacionado e avaliado se faz sentido manter os investimentos imobiliários", tendo o fundo proposto à tutela uma reavaliação da melhor estratégia para cada um daqueles três subfundos, incluindo uma eventual venda em mercado de alguns dos imóveis.