Resolução deixou um buraco ao Novo Banco

Mecanismo contingente registou perdas de 2,6 mil milhões em apenas dois anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão e Salomé Pinto | 01:30

O ministro das Finanças nunca nomeou o Banco de Portugal, mas atirou todas as culpas do buraco do Novo Banco para as decisões tomadas na resolução do BES, em agosto de 2014. "O que foi tentando esconder como banco bom, não era, era um banco muito mau. (...) E é como o azeite, a parte má que deixaram ficar no Novo Banco vem sempre ao de cima", afirmou.



Segundo Centeno, o valor agora pedido pela Lone Star "é muito dinheiro", mas "esse buraco não nasceu ao longo desta legislatura", e resulta dos créditos dados pelo BES, e é por isso que será pedida uma auditoria, à semelhança da feita na Caixa Geral de Depósitos (CGD).



Para o ministro, o mecanismo de compensação acordado com a Lone Star "é um fardo cujo peso foi limitado", uma vez que o Governo não aceitou dar uma garantia de 8000 milhões de euros (em junho de 2016), e limitou o valor a injetar no Novo Banco a 3890 milhões. Deste limite, já foram gastos 2,6 mil milhões com as perdas registadas em 2017 e 2018.



Em relação ao prazo de 30 anos concedido pelo Governo ao Fundo de Resolução (mecanismo para o qual descontam todos os bancos comerciais) para pagar os empréstimos que já realizou ao Estado, o secretário de Estado Mourinho Félix adiantou que os juros pagos são da ordem dos 100 milhões de euros por ano.



Regulador mantém auditoria em segredo

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu ontem que todos têm "curiosidade" em conhecer "a auditoria interna do Banco de Portugal (BdP) sobre a resolução" do BES, documento que o Governo solicitou e que não foi revelado. No debate quinzenal, Costa disse que o "Governo não tem poder legal para ordenar uma auditoria à ação do Regulador", por isso voltou a desafiar o Parlamento "a avançar com uma comissão de inquérito ao BdP".



Costa assegura que há retorno com juros

"Quando um banco nos empresta dinheiro para a compra de uma casa, vamos pagar com juros. Quando o Estado empresta aos bancos [...], não está a oferecer dinheiro, está a emprestar para o recuperar com juros", disse ontem o primeiro-ministro, António Costa, a pretexto do Novo Banco.



PORMENORES

Norma para Tomás Correia

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ontem que o Governo avançará com uma "norma interpretativa" para clarificar que cabe ao regulador dos seguros avaliar a idoneidade do presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia.



João Almeida faz relatório

O deputado do CDS-PP João Almeida ficará responsável por redigir o relatório final da nova comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos, foi ontem anunciado.