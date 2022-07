Luís Montenegro teve esta terça-feira o seu primeiro encontro com Marcelo Rebelo de Sousa desde o congresso do Porto, onde assumiu a presidência do PSD, no fim de semana passado.



No final da audiência no palácio de Belém, questionado se irá abrir um novo ciclo nas relações entre o PSD e Marcelo Rebelo de Sousa e ainda sobre as críticas que se vão ouvindo no partido quanto à relação considerada próxima do chefe de Estado com o Governo e o PS, Montenegro estranhou a pergunta.









Ver comentários