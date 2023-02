Reunião para encontrar soluções para a Jornada Mundial da Juventude decorre após polémicas com custos do evento

Uma reunião de trabalho para avaliar as opções de locais relativas à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) decorreu durante a manhã desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa (CML). A reunião procurava encontrar soluções sobre os custos do evento, que representam um "grande desafio" para a organização.



A Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação JMJ Lisboa 2023 classificaram como "muito positivo" o ambiente em que decorreu a reunião na sequência da polémica com os custos da Jornada Mundial da Juventude.





Ao que se conseguiu apurar, ainda não foram declaradas alterações ao atual plano e apenas foi apresentado um comunicado após a discussão entre as várias partes.Segundo o comunicado da CML, nesta reunião estiveram presentes o Chefe da Autarquia, Carlos Moedas; o Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar; o vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia; o presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana, António Lamas; responsáveis da empresa Mota Engil e diversos elementos das respetivas equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023."As equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos do senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do senhor Bispo Auxiliar de Lisboa", pode ler-se no comunicado.A jornada Mundial da Juventude irá decorrer entre 1 a 6 de agosto, em Lisboa, e são esperadas mais 1,5 milhões de pessoas.