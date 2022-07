Foi uma longa reunião, de três horas e meia, que o primeiro-ministro classificou de “conversa bastante agradável, a primeira de várias”.

Sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, “não se chegou a detalhes” e nada ficou resolvido, mas o primeiro-ministro adiantou que haverá uma nova conversa entre ambos “muito em breve”.





Este era o tema que mais curiosidade suscitava, mas António Costa disse que a questão ocupou apenas “uma pequena parte da reunião”, adiantando que “é uma matéria que há várias décadas o País tem por decidir e sobre a qual, com a crescente procura de viagens com destino a Portugal, e em particular à região de Lisboa, é importante que haja acordo. Esse é um tema em relação ao qual eu acho que é muito importante que haja acordo, mas não sei se vai haver”, confessou.