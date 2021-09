Revitalização do Pinhal Interior já mobilizou cerca de 314 milhões de euros, diz Governo

O Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI) já mobilizou quase 314 milhões de euros de investimento, com 192 milhões de euros de apoio de fundos europeus, disse esta quarta-feira a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

De acordo com os dados fornecidos pela governante, desde 2018, ano em que foi criado, o PRPI apoiou 50 projetos nas áreas florestais, reforço da segurança das populações e dinamização económica e social.

"Este é o primeiro exemplo que temos de uma estratégia territorial integrada, ou seja, o exemplo de coesão territorial, que é desenhar as medidas ou os programas à medida dos problemas do território", disse a governante, em Penela, no distrito de Coimbra, na sessão solene do Dia do Município.