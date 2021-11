Revogação do cartão de adepto votada no Parlamento. Siga ao minuto

A revogação do cartão de adepto é debatida e votada, esta quarta-feira, em plenário no Parlamento. Praticamente todos o criticam e nem o PS o defende. A Iniciativa Liberal é a responsável pela marcação do debate para revogar a existência do cartão de adepto.

Ao minuto Atualizado a 10 de nov de 2021 | 16:01

15:50 | 10/11 "Covid-19 paralisou o Governo no desporto", defende o PSD Emídio Guerreiro, do PSD, começou por dizer que nos princípios base estão todos de acordo: todos os partidos pretendem defender o fim da violência no futebol.



Ainda assim, o deputado considera que "o problema começa quando se tentam implementar leis".



Para Emídio Guerreiro, "não existiram problemas nos estádios durante um ano e meio porque não existiam espectadores. Agora, como já existem espectadores, os problemas começam a surgir".



Muito aplaudido quando refere que "o Governo" não "está presente" no debate desta quarta-feira, Emídio Guerreiro considera que "o Covid-19 paralisou o executivo no desporto".



"O Governo falhou rendondamente, criando esta situação que vemos hoje", concluiu dizendo que o PSD esteve sempre do lado das soluções.



Emídio Guerreiro menciona ainda que "a Iniciativa Liberal tinha razão antes de tempo por pedir revogação antes do início do campeonato".



15:45 | 10/11 CDS diz que cartão de adepto "põe em causa liberdades individuais" O deputado Miguel Arrobas do CDS-PP acredita que "todas as expectativas dos amantes do desporto ficaram desiludidas com o cartão de adepto.



Para o deputado, "a lei que consagra o cartão põe em causa liberdade individuais e princípios, como o da igualdade".



Miguel Arrobas disse ainda que em vez de insistir em sistemas de videovigilância, é necessário apostar na criação de "um lugar seguro".



O CDS diz "não ver razões para que a medida do cartão de adepto não se apagada já e revogada, para apaziguar o setor".

15:42 | 10/11 "Cartão de adepto falhou": PEV considera que Governo está a causar problemas aos clubes O PEV, na voz da deputada, Mariana Silva defendeu esta quarta-feira que "a experiência do cartão de adepto falhou".



"Governo causa problemas aos clubes que estão a perder centenas de euros de receita com lugares vazios nos estádios", acrescentou.



Para Mariana Silva, a violência no desporto não se pode combater apenas com leis e sim com medidas.



"Não é do cartão de adepto que precisamos", concluiu.

15:37 | 10/11 PS considera que combate à violência "não pode ser romanceado" Tiago Esteves Martins, deputado do PS, refere que o combate à violência no desporto "não pode ser romanceado".



O deputado lembrou a violência no futebol português lembrando que existe "urgência em terminar com esse género de momento".



Para Tiago Esteves Martins não existem "leis perfeitas" e lembra que a implementação do cartão de adepto tem apenas três meses, pelo que, é necessário pensar bem em alterações à medida.



"A luta contra a violência não acaba com decreto, mas nada fazer é continuar com o intolerável", concluiu.

15:33 | 10/11 PAN defende que o cartão de adepto "complica" o futebol Em representação do PAN, o deputado Nelson Silva concordou com todos os deputados que falaram até ao momento dizendo que o cartão de adepto "veio complicar" o mundo do futebol.



"No Estádio da Luz ou no Estádio de Alvalade, as zonas do cartão de adepto estão vazias. Os indivíduos problemáticos ficam assim espalhados pelos estádios", reforçou.



Nelson Silva disse ainda que o Governo deveria ter considerado retirar o cartão do adepto "mais cedo", visto que, até dirigentes e entidades de clubes de futebol se mostram contra esta medida.



"O PAN está contra o cartão de adepto, mas continua a querer combater o racismo e a violência nos estádios", concluiu dizendo que o partido votará a favor da revogação do cartão.

15:26 | 10/11 BE votou a favor do cartão de adepto. Três meses depois, considera-o "ineficaz" O deputado do Bloco de Esquerda Luís Monteiro considera que o cartão de adepto ajuda a combater "o racismo e a xenofobia para garantir a segurança de todos os adeptos".



O Bloco de Esquerda, defende então que o desporto, nomeadamente o futebol, teve ser um espaço de inclusão.



Inicialmente, o BE votou a favor do cartão de adepto, mas atualmente (apenas três meses depois) considera que é "ineficaz" porque não resolveu problemas e está a aumentar as dificuldades que já existiam.



Luís Monteiro conclui dizendo que a melhor forma de resolver os problemas do futebol português e do desporto é mesmo responsabilizar os clubes e garantir transparência na relação destes com as claques.









15:24 | 10/11 André Ventura defende que "não é preciso o cartão de adepto" O líder do Chega André Ventura disse esta quarta-feira que revogar o cartão "não é só uma questão de liberdade, como de eficácia".



André Ventura lembrou ainda outros exemplos da Europa em que já se percebeu que esta medida é má e que apenas "o socialismo português" ainda não entendeu.



"Não é preciso o cartão do adepto, é precisa mais videovigilância", defende André Ventura.



O deputado do Chega considera que cobrar aos portugueses 20 euros por um cartão não pode ser permitido. Para André Ventura, contudo é necessário que exista uma proibição de circulação nos recintos desportivos.

15:20 | 10/11 PCP considera que os adeptos não podem ser divididos por "bons e maus" O PCP, por sua vez, considera que é preciso combater a violência nos estádio, mas não através do cartão de adepto.



"Hoje estamos aqui para reverter este erro", avisa o PCP dizendo que os adeptos não devem ser discriminados nem divididos por "bons e maus".



O partido disse ainda que prentende que esta quarta-feira seja "o dia em que se enterra o cartão".



"Abaixo o cartão de adepto", concluiu.