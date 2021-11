Revogação do cartão do adepto aprovada na Assembleia da República para janeiro de 2022

O projeto-lei que revoga o cartão do adepto, que recebeu 'luz verde' em plenário da Assembleia da República (AR), entra em vigor em 01 de janeiro de 2022, conforme foi aprovado esta terça-feira na discussão na especialidade.

No texto final do documento, apresentado pela Iniciativa Liberal (IL) e aprovado na generalidade em 10 de novembro, que vai à votação final parlamentar na próxima sexta-feira, ficou definido o primeiro dia do próximo ano como a data para a consumação da extinção do cartão do adepto.

A data foi proposta pelo PS, e contou com os votos favoráveis do PSD, do BE e do CDS, e os votos contra do PCP e da IL, na votação na especialidade dos deputados da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, que decidiu ainda a manutenção das 'zonas especiais' de adeptos nos recintos desportivos, dedicadas às claques.