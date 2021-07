Revolta no adeus a Otelo Saraiva de Carvalho

"A História fará juízo sobre Otelo Saraiva de Carvalho, mas comandante operacional só houve um”, disse esta terça-feira Marcelo Rebelo de Sousa no velório do estratega da Revolução de Abril, que morreu no domingo, aos 84 anos. O Presidente da República não quis comentar o facto de a morte de Otelo não ser assinalada com luto nacional, lembrando que essa tem sido a tradição para os militares de Abril, mas quando o Primeiro-Ministro chegou à Igreja da Academia Militar, em Lisboa, foi recebido com os gritos da multidão, que pedia “Luto nacional! Luto nacional!”“O Estado tem de ter critérios consistentes e coerentes. Foi assim no passado”, respondeu António Costa, aludindo implicitamente ao facto de nem de Salgueiro Maia nem Melo Antunes terem tido, por morte, direito a luto nacional. “O importante não é ter uma polémica sobre o tema, mas que este seja um momento de reconciliação para o País”, acrescentou o governante.