Autarca de Aveiro faz apelo polémico a "esfrega nas caloiras"

Ribau Esteves criticado nas redes sociais e pela oposição.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Paulo Jorge Duarte | 12:19

O vídeo está a tornar-se viral nas redes sociais. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, foi filmado, ao que tudo indica nos últimos dias, no âmbito de um evento universitário da cidade, apelando a uma "esfrega na Academia" e "nas caloiras".

Em causa, estaria uma tentativa de chamar gente à iniciativa 'Integra-te 2018', que tinha no cartaz Deejay Telio, um dos autores da música 'Esfrega, esfrega'.

A expressão motivou várias críticas na internet e dos partidos da oposição no Município. Aliás, o Bloco de Esquerda, através da página no Facebook, condenou já as declarações de Ribau. "É necessário um pedido público de desculpas por parte do autarca. O presidente da Câmara assumiu-se como porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica", lê-se no comunicado que fala noutra alegada frase da parte do autarca, prestada na receção aos novos alunos. "O encanto primeiro da academia são as nossas caloiras".

O CM tentou, até ao momento sem sucesso, uma reação da parte de Ribau Esteves.