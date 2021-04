A ex-ministra das Finanças acusou esta quinta-feira no Parlamento Ricardo Salgado de ter feito “tudo às escondidas, deliberadamente”. Maria Luís Albuquerque falava sobre as contas do primeiro semestre de 2014, em que o Banco Espírito Santo (BES) apresentou um prejuízo de 3,5 mil milhões e imparidades de 4,3 mil milhões.