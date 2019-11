Rio acusa Costa de criar passagens sem chumbo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O fim dos chumbos até ao 9º ano inscrito no programa do Governo foi a principal arma escolhida pela direita contra o primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal desta quarta-feira. O presidente do PSD, Rui Rio, acusou Costa de "criar passagens administrativas" que vão "dar cabo do futuro das crianças".A líder parlamentar do CDS, Cecília Meireles, puxou o mesmo gatilho, criticando a "medida absurda" . Mas Costa insistiu na defesa ... < br />